"سامسونغ" تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى "أندرويد 11"

تعتزم شركة "سامسونغ" تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريبا إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.

ووفقا لموقع "PhoneArena"، فإن أول هواتف الشركة من طراز "غالكسي إس 20" و"غالكسي إس 20+" و"غالكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.

ومن ثم ستلحقها الهواتف التالية من شركة سامسونغ:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

وتخطط الشركة لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "غالكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.