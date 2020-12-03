أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددا مع زوجته في مهرجان القاهرة السينمائي... صور

أعاد الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، إلى الأذهان من جديد أحداث وجوده على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ليخطفا الأنظار إليهما.

وظهر أحمد الفيشاوي على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي 2020، ببدلة سوداء مع زوجته ندى الكامل حيث ظهرت بفستان من الأبيض مع حزام في منتصف جسدها.

وظهر الفيشاوي في الصورة وهو يقبل زوجته ندى الكامل، حيث علق أحدهم: "متهور بس رومانسي": "مولد سيدي البوس"، :"عادي يا جماعه مش جديد"، ليعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة.

وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.