رانيا يوسف تعوض غيابها عن "مهرجان القاهرة السينمائي" بـ"صورة آثارت جدلا"

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الجدل بإحدى إطلالاتها الجريئة، رغم غيابها عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ونشرت رانيا يوسف صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً.

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وأكدت رانيا أنها غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي بسبب انشغالها بعدة أعمال فنية، وأكدت حضورها حفل الختام. وسخرت رانيا من الشائعات بنشر كوميكس تم تداوله بكثرة عن افتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفستانها، نشرته عبر خاصية الإستوري في حسابها على موقع إنستغرام وعلقت عليه، قائلة: "انتظروني أنا مش جاي".

وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.