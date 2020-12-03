بسبب ألفاظ "نابية"... نقابة الفنانين العراقيين توقف إسراء العبيدي عن العمل..فيديو

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، قرارا عقابيا مشددا بحق الفنانة والموديل إسراء العبيدي، يقضي بمنعها من مزاولة العمل الفني لمدة 6 أشهر بسبب تجاوزها بألفاظ نابية تجاه الفنانة ميلاد سرّي.

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس إنه "استنادا إلى أحكام المادة الثالثة/1، من قانون نقابة الفنانين المرقم 129 لعام 1969، قرر مجلس النقابة منع اسراء جاسم راضي المفرجي، المعروفة باسم اسراء العبيدي من مزاولة المهنة الفنية لمدة 6 أشهر لتجاوزها السافر على الفنانين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة وبألفاظ نابية تفتقر لأبسط مقومات الأخلاق والتقاليد والأعراف المحترمة".

وأضاف البيان أن "النقابة تحمل جميع القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظمات وكل من يمتهن العمل الفني مسؤولية خرق القرار وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخرقه أو يتحايل عليه".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنانة العبيدي، وهي تتهجم على الفنانة ميلاد سري، بسبب تصريح ضد الفنانة الموقوفة.

وشاركت الفنانة والموديل العراقية إسراء العبيدي في العديد من المسلسلات، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية.