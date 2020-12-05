بعد اعترافها بعيب خطير بها... آبل توفر استبدالا مجانيا لهواتف "آيفون 11"

ذكرت شركة "آبل" الأمريكية أن نسبة صغيرة من هواتف "آيفون 11" تعاني من مشكلة تقنية، تتلخص في أن شاشتها لا تستجيب للمس.

وأعلنت عبر موقعها عن أنها ستقوم باستبدال تلك الشاشات مجانا، وذلك كجزء من برنامج استبدال جديد.

واعترفت "آبل" في إعلان لها أن شاشات "آيفون 11" المصنعة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ومايو/ أيار 2020 قد تصبح غير مستجيبة بسبب مشكلة في الجهاز نفسه.

ولم توضح "آبل" تحديدا سبب توقف الشاشة عن الاستجابة للمس، ولكنها طلبت من مالكي تلك الهواتف المصنعة في تلك الفترة.

وتطلب "آبل" من مالكي هواتف "آيفون 11" الذين لديهم شاشات متأثرة خلال الفترة التي حددتها فقط التحقق من الرقم التسلسلي لهاتفهم على صفحة الدعم، لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للاستبدال المجاني أم لا.

وأشارت "آبل" إلى أنه يمكن لأصحاب الهواتف المتضررة العثور غلى مقدم خدمة معتمد من الشركة، وتحديد موعد في أحد متاجر "آبل" للبيع بالتجزئة، وفي حال لم يتمكنوا من مغادرة المنزل، يمكنهم الاتصال بدعم "آبل" وترتيب الحصول على خدمة الاستبدال المجاني عبر البريد مع مركز إصلاح "آبل"، كما يحق لأولئك الذين تم إصلاح شاشاتهم بالفعل ودفعوا لها استرداد أموالهم.