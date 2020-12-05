نقل لاعب الأهلي المصري إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته بسبب كورونا

كشفت مصادر مقربة من لاعب النادي الأهلي المصري المخضرم وليد سليمان، أن طبيبه الخاص أوصى بضرورة حجزه بإحدى المستشفيات بسبب ارتفاع درجة حرارته وعدم استقرار حالته الصحية متأثرا بإصابته في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "يالا كورة"، عن مصدر مقرب من اللاعب قوله، إن

"درجة حرارة اللاعب مرتفعة ولا تشهد أي انخفاض".

وتابع "طبيبه المعالج أوصى بضرورة عزله في مستشفى خاص من أجل تلقي المزيد من الرعاية الصحية".

وفي السياق، نقل موقع "في الجول" عن مصدر له، أن العزل لم يأت بسبب التدهور في الحالة الصحية للاعب، ولكن للنقاهة من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن "عدوى كورونا تفشت بين أفراد عائلة وليد سليمان، ما قد يعرضه للفيروس مرة أخرى وبالتالي يثبط من عملية تعافيه".

وأكد أن

"اللاعب لا يعاني من أي مضاعفات خطيرة جراء إصابته بكورونا".

يذكر أن وليد سليمان قد غاب عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك يوم الجمعة قبل الماضي، وتخطي عقبة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر، كما يغيب أيضا عن آخر مباراة للأهلي هذا الموسم، ضد طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، مساء اليوم السبت.