مشهد نادر لصحراء السعودية "المغمورة"... فيديو

مشهد نادر في المملكة العربية السعودية، الصحراء "غارقة" بعد هطول أمطار غزيرة حول الرياض تم تصويره أخيرا، ونشره على موقع "تويتر" يوم أمس 6 ديسمبر/كانون الأول.
تصوير جوي ل غزارة سحابة الخويش الشمالي شمال #شقراء شمال غرب #الرياض . السبت ٢٠ ربيع ثان ١٤٤٢ _ ٥ ديسمبر ٢٠٢٠— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 6, 2020
عضو المجموعة أبوفيصل البداح pic.twitter.com/fLWXeicnsE
تُظهر اللقطات الرائعة كيف أن الماء لم يتح له الوقت بعد لاختراق الأرض الحمراء.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت، في 4 ديسمبر، تحذيرات جوية في عدة مناطق في المملكة بشأن احتمال حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن درجة الحرارة المعتادة خلال النهار في ديسمبر لا تنخفض عن 20 درجة مئوية.
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