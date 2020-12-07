مشهد نادر لصحراء السعودية "المغمورة"... فيديو

بعد هطول أمطار غزيرة ضربت العاصمة السعودية ومحيطها أخيرًا، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور رائعة للصحراء "المغمورة" بالقرب من الرياض.

مشهد نادر في المملكة العربية السعودية، الصحراء "غارقة" بعد هطول أمطار غزيرة حول الرياض تم تصويره أخيرا، ونشره على موقع "تويتر" يوم أمس 6 ديسمبر/كانون الأول.

تصوير جوي ل غزارة سحابة الخويش الشمالي شمال #شقراء شمال غرب #الرياض . السبت ٢٠ ربيع ثان ١٤٤٢ _ ٥ ديسمبر ٢٠٢٠

عضو المجموعة أبوفيصل البداح pic.twitter.com/fLWXeicnsE — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 6, 2020

تُظهر اللقطات الرائعة كيف أن الماء لم يتح له الوقت بعد لاختراق الأرض الحمراء.

في الواقع، تعتبر الأمطار نادرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الرياض واحدة من أكثر العواصم جفافاً في العالم.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت، في 4 ديسمبر، تحذيرات جوية في عدة مناطق في المملكة بشأن احتمال حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن درجة الحرارة المعتادة خلال النهار في ديسمبر لا تنخفض عن 20 درجة مئوية.