الأشهر بين عزاب الوسط الفني... سمير صبري يروي قصة زواجه وإنجابه سرا

روى الفنان المصري، سمير صبري، لأول مرة، تفاصيل عن حياته الشخصية، وقصة زواجه بالسر من امرأة أجنبية.

وأكد صبري، خلال استضافته في برنامج "باب الخلق" على فضائية "النهار"، أنه "تزوج وأنجب في السر، وكانت زوجته إنجليزية، وتقيم مع والدها الذي كان يعمل مدرسا في مدينة الإسكندرية".

ولفت إلى أن والده "كان يشغل منصب سكرتير نادي ضباط الزمالك، وهذا أتاح له فرصة التعارف على شخصيات فنية كبيرة ومسؤولة في الدولة"، مشيرا إلى أنه ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجته بعد انتهاء دراسته الجامعية، وكان يبلغ من العمر 19 عاما.

وأضاف: "والدي كان دائم الحديث بأنه سيقيم لي فرحا كبيرا ولذلك لم أستطع إخباره بزواجي السري خاصة وأن عملي في الفن كان عبارة عن أدوار صغيرة، وندمت على ذلك لأني لم أستطع التوازن بين حياتي الزوجية وبين عملي في الفن"، مؤكدا أنه ندم لأنه فضل الفن على عائلته ما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.

وكشف النجم المصري أنه "كان في السابعة أو الثامنة عندما انفصل والداه، وقرر والده اصطحابه للإقامة في القاهرة، وبقي أخوه الراحل مقيما في الإسكندرية مع والدته، وخلال هذه الرحلة عرف الحياة مع زوجة الأب، وزوج الأم"، لافتا إلى أنه لم يعرف ولم يفهم حينها ما يحصل وسر إبعاده عن شقيقه.