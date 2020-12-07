ميزة جديدة من "أبل" للتفوق على أكثر أجهزة الكمبيوتر في العالم تطورا

تخطط شركة "أبل"، لإدخال سلسلة من معالجات "Mac" الجديدة في وقت مبكر من عام 2021، حيث تهدف من خلالها إلى التفوق على أسرع معالج "إنتل كروب".

وبحسب ما نقلته مجموعة "بلومبيرغ" الإعلامية، يعمل مهندسو الرقائق في شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على العديد من الخلفات لشريحة "M1" المخصصة، وهي أول معالج رئيسي لأجهزة "ماك" من "أبل" ظهر لأول مرة في نوفمبر. إذا ارتقوا إلى مستوى التوقعات، فسوف يتفوقون بشكل كبير على أداء أحدث الأجهزة التي تعمل برقائق "إنتل".

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الخطط لم تُعلن بعد. تراجعت أسهم إنتل بنسبة 2.9% في نيويورك يوم الإثنين بعد الأخبار. ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 1.3%.

شريحة "M1" هي مجرد بداية لشركة "أبل": من المؤكد تقريبًا أن الشركة المصنعة تستعد لأجيال جديدة ستضيف إلى الأداء والاستقلالية أيضًا. ولكن ليس فقط من خلال تحسين المحرك يمكن لشركة "أبل" الحصول على نطاق أكبر، باستخدام تقنية العرض الجديدة ، "ميني-ليد"، يمكن لأجهزة "ماك بوكس" تقديم المزيد.

الصمام المصغر لإنقاذ البطارية

تم الكشف عن شريحة "M1" من "أبل" في كمبيوتر محمول "ماك بوك برو" جديد للمبتدئين، وسطح مكتب "ماك ميني" محدث وعبر مجموعة "ماك بوك إير".

من المقرر أن يتم وضع السلسلة التالية من الرقائق للشركة، والمخطط لإصدارها في وقت مبكر من الربيع ولاحقًا في الخريف، عبر إصدارات مطورة من "ماك بوك برو"، سواء أجهزة كمبيوتر سطح المكتب للمبتدئين أو أجهزة "آيماك" المتطورة، ولاحقًا جهاز "ماك" جديد قال الناس محطة عمل "برو".

تشير خارطة الطريق إلى ثقة "آبل" في قدرتها على تمييز منتجاتها على أساس قوة هندستها الخاصة وتتخذ خطوات حاسمة لتصميم مكونات "إنتل" من أجهزتها.

قالت الشركة إنها تتوقع الانتهاء من الانتقال بعيدًا عن إنتل إلى السيليكون الخاص بها في عام 2022.

بينما تحصل "إنتل" على أقل من 10% من إيراداتها من تزويد "أبل" بشرائح "ماك"، فإن بقية أعمال الكمبيوتر الشخصي لديها عرضة لمواجهة الاضطرابات إذا كان صانع "آيفون" قادرًا على تقديم أجهزة كمبيوتر ذات أداء أفضل بشكل واضح.

ويمكنه تسريع التغيير في صناعة طالما كانت تعتمد على وتيرة ابتكار إنتل. بالنسبة لشركة "أبل"، فإن هذه الخطوة تلغي هذه التبعية وتعمق تمييزها عن بقية سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتمنحها فرصة لإضافة حصة صغيرة ولكن متزايدة في أجهزة الكمبيوتر.

ورفض متحدث باسم شركة أبل التعليق على الموضوع.

يعد تطوير وإنتاج الرقائق أمرًا معقدًا مع حدوث تغييرات شائعة خلال عملية التطوير. قالت مصادر "بلمبيرغ" إنه لا يزال بإمكان "أبل" اختيار حجب هذه الرقائق لصالح إصدارات أقل لأجهزة "Mac" في العام المقبل.