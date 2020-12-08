الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر مع ابنتيها... فيديو

وتظهر حنان ترك في المقطع المصور الذي شاركه برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا سينما"، وهي تعد الخبز في مطبخ منزلها مع ابنتيها منى ومريم.
#عرب_وود | الفنانة المعتزلة #حنان_ترك تصنع الخبز مع ابنتيها "منى ومريم" بالمطبخ. pic.twitter.com/bjM5UOfR8H— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 6, 2020
يشار إلى أن ابنتي حنان ترك من زيجتها الحالية من محمود مالك، وهي الخامسة في حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال، أيمن السويدي، ومن رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهما عن يوسف وآدم، ومن المخرج هادي الباجوري، ومن طبيب أنجبت منه محمد.
وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.
وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.
ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الفنان نور الشريف، وأفلام "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة".
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