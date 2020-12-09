طبيب تجميل يحدد الأرداف الأجمل في بريطانيا

قام الطبيب ريكاردو فراتي بدراسة خلفيات بعض أشهر النساء في العالم باستخدام معادلة النسبة الذهبية، وقد احتلت الممثلة البريطانية أماندا هولدن البالغة من العمر 49 عامًا المرتبة الأولى.

وقال جراح التجميل من لندن إن "النسبة المثالية" للمؤخرة والخصر والثدي يجب أن تكون 3:2:3.

وأشار فراتي، لصحيفة ذا صن البريطانية: "مظهر أماندا مذهل بالنسبة لعمرها. ثدييها يبدوان طبيعيين كما هو الحال مع مؤخرتها وكان وزنها ثابتًا على مر السنين.

وتابع الطبيب، تدخل مؤخرتها ضمن نسبة 3:2:3 المثالية وتبدو متناسقة بشكل طبيعي، ومن المعروف أن أماندا تحب اليوغا والجري، ما يساهم في الحفظ على مظهرها الشاب.

View this post on Instagram A post shared by KARL (@karl_willett)

كما سجلت سوزانا ريد ولورا توبين من برنامج غود مورنينغ بريطانيا أعلى الدرجات بناءً على النظام الذي طوره اليونانيون، والذي يقال إنه يستخدم لقياس الكمال البدني.

يقول الدكتور فراتي إن نجمة الواقع كيم كارداشيان والمغنية جينيفر لوبيز والفنانة بيونسيه لديهم نسبة 2:2:3.

تقترح النظرية أنه كلما اقتربت نسب الوجه أو جزء من الجسم أو الغرفة من الرقم 1.62، أصبح أجمل. واستخدم ليونارد دافنشي النسبة في رسم جسد الرجل المثالي، فيتروفيان.