إيطالي ينحت صورة عملاقة لبتهوفن بجرار زراعي... فيديو

استطاع إيطالي نحت صورة ضخمة للموسيقار العالمي الراحل لودفيغ فان بيتهوفن، استخدم فيها جراره الزراعي، للتعبير عن حبه للموسيقار الذي ولد قبل ربع قرن من الزمان.

ومر 250 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني الشهير لودفيغ فان بيتهوفن. الذي يعرف بألحانه الخالدة، الذي ولد عام 1770 وتوفي في عام 1827.

وتقول إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" إن إرث بيتهوفن، يكمن في تأليفه 32 سوناتا للبيانو، وفي الرباعيات الوترية، وفي أوبرا "فيديليو" - وهي الأوبرا الوحيدة.

وتابعت: "يكمن إرثه أيضا في مؤلفات السوناتا الخاصة بالكمان والتشيلو".

وأوضحت: "كانت هذه الأعمال هى التي تحدت أعراف الزمن، من أجل تقديم أرضية موسيقية جديدة".

وقالت "دويتشه فيله": "يقال إن بيتهوفن قام بمسح الإهداء الذي كتبه لبونابرت"، مشيرة إلى أن جنازته سار فيها نحو 20 ألف شخص.