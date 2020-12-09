دون شاحن وتدعم "الجيل الخامس"... الهواتف المستقبلية لشركة "سامسونغ"... فيديو

تم تسريب مقاطع فيديو تكشف النقاب عن الهواتف الذكية المستقبلية لشركة "سامسونغ"، حيث اتسمت أنها دون شاحن ولكن تدعم 5G من الإنترنت.

ووفقا لموقع " Android Police"، فإنه من المتوقع أن تقوم "سامسونغ" بعرض هواتفها الجديدة من طراز "غالاكسي إس 21" و"إس 21 بلس" و"إس 21 أولترا" في 14 يناير/كانون الثاني 2021.

Samsung galaxy S21 series teased,

Might launch on January 14th 2021. pic.twitter.com/BlmqFLBBAY — Tech Updates (@Adarsh_331) December 9, 2020

وقام موقع " Android Police" بتسريب ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة، والتي زعم أنها العروض الرسمية للشركة للهواتف المذكورة أعلاه.

ويشار إلى أن تصميم هذه الهواتف هو نفسه الذي ظهر في التسريبات في شهر أكتوبر من هذا العام.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G leaked promo video🤩 pic.twitter.com/o6Qkkm4pRn — Fire Crystal (@CrystalFire20) December 9, 2020

ونظرًا لحقيقة أن مقاطع الفيديو قصيرة جدا، لا يوجد الكثير من المعلومات حول الهواتف الذكية المستقبلية. ومع ذلك، يمكنك أن نشاهد أن تصميم الهواتف لم يتغير كثيرًا. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الكاميرات إلى أقصى حد في هيكل الهاتف، على الرغم من أنها تبرز قليلاً.

وأضاف الموقع أن الهواتف تبدو متطابقة تقريبا، حيث تم تجهزيها بشاشة مسطحة وحد أدنى من الحواف، بالإضافة إلى ذلك ستكون الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية ومزودة بكاميرات خلفية 12 و64 ميغابكسل بزاوية عريضة.