الأول في العالم.. أرشفة أعمال فنان عربي بتقنية "الهولوغرام"

ويعتزم تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس هيئة الترفيه، تسجيل 15 أغنية من أصل 100 بتقنية الهولوغرام لفنان العرب في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفي ما أعلنه بحسابه على موقع تويتر.

تعميد أبو ناصر لي بتسجيل الهولوجرام تشريف وتكليف حفظه الله ورعاه قائما على اسعاد الجماهير بالبرامج الترفيهية. https://t.co/RHcf795avW — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) December 8, 2020

وتوجه الفنان محمد عبده بالشكر لآل الشيخ، الذ رد قائلا: "أنت قامة تستاهل التكريم وتوثيق أرشيفك إللي (الذي) أسعدتنا فيه والعالم العربي لأكثر من 50 عاما".

بدعم سيدي ولي العهد ... وانت قامه تستاهل التكريم وتوثيق أرشيفك الي اسعدتنا فيه والعالم العربي لاكثر من ٥٠ عام ... الله يحفظك وننتظر منك المزيد يافنان العرب 🙏🏻❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 8, 2020

​يذكر أن تقنية "الهولوغرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي.