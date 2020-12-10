مالك الحزين يلتهم صغير تمساح... فيديو وصور

وكتبت المصورة شيلي غيليام على "فيسبوك": "كنت على بعد بضعة أمتار عندما أمسك مالك الحزين بالتمساح، ثم طار معه في فمه إلى هذا المكان حيث أمضى حوالي 25 دقيقة في قتل التمساح وتناوله".

كما نشرت غيليام على صفحتها مقطع فيديو يظهر كيف يبتلع الطائر التمساح ببطء.

ولم يكن مالك الحزين هو المخلوق الوحيد الذي رصدته غيليام في البحيرة. فقد رأت تمساحًا كامل النمو يبلغ طوله 12 قدمًا (حوالي 3.6 متر) يتجول على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من موقع مالك الحزين.