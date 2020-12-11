زحل... تمساح هتلر ينتهي به المطاف في متحف موسكو... فيديو

بعد نفوقه عن 84 عاما، قررت حديقة الحيوانات في العاصمة الروسية موسكو تحنيط التمساح "زحل"، الذي يعتقد بأنه يعود للزعيم النازي أدولف هتلر.

فوفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن الحديقة تبرعت بجلد التمساح لمتحف التاريخ الطبيعي "متحف داروين" في مدينة موسكو، مضيفة أنه من المقرر بعد الانتهاء من عملية التحنيط، عرض الحيوان بعد عطلة العام الجديد عندما يتم تخفيف قيود كورونا.

وعثر جنود بريطانيون على التمساح في برلين خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945)، وأهدوه للجيش الروسي الذي كان يقاتل الجيش النازي، قبل أن يقوموا بنقل التمساح إلى حديقة الحيوانات في موسكو عام 1946، ليصبح أيقونة الحديقة لجميع الأجيال.

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ولفتت الصحيفة إلى أن التمساح كان يعتبر نجم حديقة الحيوانات في برلين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأنه بعد ذلك امتلكه هتلر لأنه أعجب به.