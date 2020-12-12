ياسمين عبدالعزيز تفاجئ أحمد العوضي بعد مزاعم طلاقهما... صور

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على المزاعم التي تم تداولها مؤخرا، حول طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وحرصت على تهنئته بعيد ميلاده الذي يحل اليوم السبت 12 ديسمبر.

ونشرت ياسمين، صورًا رومانسية تجمعهما، عبرحسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

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بينما نشر العوضي، صورة من تحضيرات ياسمين لحفل عيد الميلاد في المنزل، وعلق: "شكرًا حبيبتي.. أحبك".

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ويعد هذا أول عيد ميلاد للعوضي بصحبة ياسمين بعد زواجهما منتصف هذا العام.

وثارت حالة من الجدل الكبير من خلال جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهي الشائعة التي انتشرت كثيرا أثناء الساعات الماضية. وأعاد العوضي نشر ما كتبته بعض الصفحات حول انفصاله عن ياسمين، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق ضاحكا: "إيه ده بجد.. تصدق معرتفش إلا من هنا".