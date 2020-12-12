ميرنا المهندس تثير الجدل في ختام مهرجان القاهرة رغم وفاتها... صورة

وتصدر اسم، ميرنا المهندس، الترند على "تويتر"، حيث تم تداوله بشكل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا، بعد إطلالة مصممة الأزياء ندى أكرم على السجادة الحمراء، بمظهر وإطلالة تشبه إلى حد كبير مظهر الراحلة ميرنا المهندس، وخاصّة من ناحية الشعر.
ربنا جعل يكون لها شبيه النهاردة فى المهرجان علشان هى محتاجة الدعاء— Y.E.H.I.A (@Yehia_mohmmed) December 10, 2020
الله يرحمها و يغفر لها #ميرنا_المهندس pic.twitter.com/xZXod7luAw
وعبّرت ندى أكرم، في تصريحات مع "ET بالعربي"، عن "سعادتها أنها كانت سببا في تذكر الناس لميرنا والدعاء لها"، مضيفة: "ومع أني مش بشوف الشّبه اللي الناس بتقول عليه، بالعكس شايفة إنها كانت أحلى، بس شرف ليا وأنا بأوّل مشواري الناس بتشبهني بيها ويارب يعني الناس تحبني زيها".
وتصدر هاشتاغ #شبيهة_ميرنا_المهندس، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الخميس الماضي.
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