ميرنا المهندس تثير الجدل في ختام مهرجان القاهرة رغم وفاتها... صورة

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور لفتاة تشبه الفنانة المصرية الراحلة ميرنا المهندس، في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتصدر اسم، ميرنا المهندس، الترند على "تويتر"، حيث تم تداوله بشكل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا، بعد إطلالة مصممة الأزياء ندى أكرم على السجادة الحمراء، بمظهر وإطلالة تشبه إلى حد كبير مظهر الراحلة ميرنا المهندس، وخاصّة من ناحية الشعر.

ربنا جعل يكون لها شبيه النهاردة فى المهرجان علشان هى محتاجة الدعاء

الله يرحمها و يغفر لها #ميرنا_المهندس pic.twitter.com/xZXod7luAw — Y.E.H.I.A (@Yehia_mohmmed) December 10, 2020

وعبّرت ندى أكرم، في تصريحات مع "ET بالعربي"، عن "سعادتها أنها كانت سببا في تذكر الناس لميرنا والدعاء لها"، مضيفة: "ومع أني مش بشوف الشّبه اللي الناس بتقول عليه، بالعكس شايفة إنها كانت أحلى، بس شرف ليا وأنا بأوّل مشواري الناس بتشبهني بيها ويارب يعني الناس تحبني زيها".

وتصدر هاشتاغ #شبيهة_ميرنا_المهندس، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الخميس الماضي.