ماجدة الرومي تتصدر التريند باحتفالها ببلوغ 64 عاما وتلقيها تهنئة خاصة من اليابان... صور

وشارك الحساب الرسمي لماجدة الرومي على موقع "تويتر" صورا من احتفالها بعيد ميلادها.
وكتب مع الصور: "ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".
ومابتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة ....💖— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) December 13, 2020
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد ...🎉#ماجدة_الرومي #admins #عيد_ميلاد_سعيد#happybirthday #majidaelroumi pic.twitter.com/CVfQPJTybu
كما تلقت ماجدة الرومي تهنئة من معجبيها في اليابان، وشاركت مقطعا مصورا لهم من هناك وهم يهنئوها، وعلقت عليه قائلة: "من اليابان الى لبنان ... أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان".
من اليابان الى لبنان ...— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) December 13, 2020
أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان 💖🌺💖#عيد_ميلاد_ماجدة 🎉#ماجدة_الرومي#اليابان #لبنان #admins pic.twitter.com/zIKvN3tsuQ
وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجدة الرومي بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الإماراتية، أحلام، التي كتبت لها: "يارب أيامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه أستاذتنا".
يارب ايامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه استاذتنا #ماجدة_الرومي 🎂🎁🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #HappyBirthday #majidaalromi https://t.co/vOFS8CAodX— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 13, 2020
وغردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي لماجدة الرومي عبر موقع "تويتر": "ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وإبداعك".
ينعاد عليكِ العيد بالفرح— Sulaf Fawakherji (@sfawakherji) December 13, 2020
وينعاد علينا بحضورك وابداعك
Happy Birthday❣️#ماجدة_الرومي #سلاف_فواخرجي@majidaelroumi pic.twitter.com/KFdKBfWvRP
كما هنأت شركة "روتانا" السعودية ماجدة الرومي بعيد ميلادها بهذه الكلمات: "عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي"، ثم سألت الجمهور أي من أغانيها محفورة في قلوبهم.
عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي 💖— rotana (@rotana) December 13, 2020
أي من أغانيها محفورة في قلوبكم؟@majidaelroumi#روتانا #ماجدة_الرومي #مشاهير #موسيقى #لبنان #اخبار_الفن #majidaelroumi pic.twitter.com/eonV7idr1F
سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن— Najwa Karam (@najwakaram) December 13, 2020
عقبال الـ ١٠٠ سنة 🌷 @majidaelroumi
فيما هنأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، مواطنتها ماجدة الرومي بعيد ميلادها قائلة: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة".
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