معمرة في سن 104 أعوام تخرج من المستشفى بعد تغلبها على كورونا... فيديو

ذكر مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد، أمس الاثنين، أن مريضة إسبانية تبلغ من العمر 104 أعوام، تدعى إيلينا، خرجت من المستشفى بعد أن عانت من التهاب رئوي بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد أمضت 14 يوما في المستشفى تتلقى العلاج.

وأوضح الدكتور ألفارو أليخاندري دي أونا، من دائرة الطب الباطني إن إيلينا قد شفيت تماما، وفي العام الماضي تغلبت على الإنفلونزا، كما تغلبت هذا العام على الالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كوفيد -19"، نقلا عن "abcnews".

ومنحت حالة إيلينا "أملا لكبار السن الذين يعتبرون الفئة الأكثر تضررا بعدوى فيروس كورونا.

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته "abcnews" ضمن تغريدةعلى صفحتها الرسمية بمنصة "تويتر" الطاقم الطبي في المستشفى وهو يودع المعمرة إيلينا وسط تصفيق وبهجة وتمنوا لها عمرا أطول.

HAPPY DAY: Hospital staff cheer as 104-year-old woman prepares to return home after beating coronavirus. https://t.co/Kplajhz0To pic.twitter.com/evyi93wFZh — ABC News (@ABC) December 14, 2020

الجدير بالذكر سابقا خلال ذروة الوباء في مدريد (من 6 مارس إلى 2 أبريل)، استقبل المستشفى أكثر من 1000 مصاب وخلال الموجة الثانية، ارتفع العدد إلى أكثر من 2300 مريض مصاب بعدوى كوفيد 19.

ويقدم مستشفى غريغوريو مارانيون حاليا الرعاية الطبية لـ 96 مريضا مصابا بفيروس كوفيد 19 من بينهم 23 في العناية المركزة وفقا لمواقع محلية إسبانية.