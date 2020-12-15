المطربة أحلام توجه التهنئة إلى مرزوق الغانم بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

واعتبرت أحلام أن مرزوق الغانم "يستحق النجاح"، وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

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وقالت أحلام: "هالإنسان يستحق النجاح مبروك سيادة الرئيس مرزوق الغانم كشخص وكشخصية رائع".

وأعاد مجلس الأمة الكويتي في فاتحة أعمال دورته التشريعية الـ16، انتخاب رئيسه السابق مرزوق الغانم رئيسا لدورة جديدة.

وحصل الغانم على 33 صوتا من أصل 64، فيما حصل أقرب منافسيه على رئاسة المجلس، بدر الحميدي على 28 صوتا، وبطلت 3 أصوات.

وقال الغانم بعد فوزه برئاسة المجلس: "أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني. وأتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين" وفقا لجريدة القبس.

وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه.

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.