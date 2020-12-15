رثاء ابنة أحمد راتب المؤثر له في ذكرى وفاته يثير تفاعلا واسعا... فيديو

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع قصيدة رثاء مؤثرة ألقتها ابنة الفنان المصري الراحل، أحمد راتب، في ذكرى وفاته الرابعة.

وألقت لمياء أحمد راتب قصيدة رثاء والدها في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، والتي قالت فيها لوالدها: "كل الحاجات سكتت يوم ما اختفى صوتك، ما هو أصله كان للكون نغم لو حتى في سكوتك".

وتابعت: "مشيت بسرعة وفجأة أخدت روحي معاك، وكل موت كان موت إلا خبر موتك".

وواصلت: "فاكر زمان لما قولتلي لما أموت أعملي بوصيتي يا بنتي وإياكي يوم تهملي، كان الكلام عادي وكأنه أي كلام وفجأة أمي لقيتها بدموعها بتبصلي، أبوكي مات يا بنت قومي صلي وادعي له، وشدي حيلك واجمدي لاجل ما تقفي له، إزاي يا بابا تسيبني واقفة كده لوحدي، طب كتف مين يقدر على همي ويشيله، كل اللي فاكر في حياته إنه مر بصعب، يكفيك أمان السند لو لسه عندك أب".

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وتفاعل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع كلمات قصيدة رثاء لمياء أحمد راتب المؤثرة، وتداولوها بكثافة تعبيرا عن حزنهم البالغ لرحيل الممثل المصري، وتمنوا لابنته الصبر والسلوان.

وشارك أحمد راتب شهرة واسعة من مشاركته الفنان عادل إمام بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، مثل مسرحية "الزعيم" وأفلام "بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"حتى لا يطير الدخان" و"واحدة بواحدة".

بينما قدم نحو 300 عمل فني، للسينما، والتلفزيون، والمسرح، والإذاعة، كما أنه ظهر في فيلم "ضغط عالي" بطولة الفنان نضال الشافعي، الذي تم عرضه بعد وفاته بنحو 3 أعوام.

وبحسب موقع "في الفن" المصري، فإن الفنان الراحل أحمد راتب كان يعالج الحيوانات بنفسه، وأنه قدم الكثير من الأعمال الفنية الخالدة، لكنه توفي بسبب خطأ طبي.