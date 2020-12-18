تقارير: واتسآب يقدم على خطوة غير مسبوقة في نسخة سطح المكتب

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن إقدام تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" على خطوة غير مسبوقة ستشجع المزيد من مستخدميه على استعمال نسخة "سطح المكتب" على الكمبيوتر الشخصي.

وبحسب وكالة "رويترز" نقلا عن مدونة "وابيتاإنفو" الخاصة بالتكنولوجيا، فإن "واتسآب" طرح إصدارا تجريبيا من نسخة سطح المكتب الخاص به، والذي يضم لأول مرة ميزة إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

وستساعد تلك الخطوة على وضع "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" الأمريكية كمنافس لتطبيقات أخرى تخصصت في عقد اجتماعات بالفيديو، مثل "زووم" و"Google Meet"، اللتان شهدتا ارتفاعا كبيرا في الإقبال عليهما من جانب المستخدمين حول العالم بسبب فرض سياسة "التباعد الاجتماعي" وسسط انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويحتل تطبيق "واتسآب" المرتبة الثانية بعد تطبيق "فيسبوك"، بفضل امتلاكه لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وهو يستخدم إلى حد كبير في المكالمات الشخصية، على عكس تطبيقات "زووم" و"Google Meet".

يشار إلى أن "واتسآب" قام مؤخرا بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في عام 2021، والتي في حال عدم الموافقة عليها من جانب مستخدميه سيفقدون تواصلهم معه.