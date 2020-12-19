أخصائية تغذية تدحض "أسطورة" لون الخضروات والفواكه الأكثر صحة

ودحضت الأخصائية الروسية، إيكاترينا بورلييفا، وهي طبية مختصة بضرورة تناول جميع أنواع الفواكه والخضراوات، وعدم التركيز فقط على الخضار ذات اللون الأخضر.

وقالت بورلييفا في تعليق لها على موقع Arguments and Facts "الأحمر والكستنائي والأسود تقريبا تحتوي على مادة الليكوبين، مما يبطئ تطور تغيرات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من أمراض الأورام، بالإضافة إلى الأنثوسيانين الضروري للرؤية".

ولفتت إلى أن الخضار والفواكه البرتقالية والصفراء مفيدة لكاروتينات العيون، بينما تحتوي الخضر على إندول، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأنواع معينة من الأورام التي تعتمد على الهرمونات.