تذكرة ألعاب تشعل شجارا حاميا بين امرأتين تحت عدسات الكاميرا.. فيديو

دخلت امرأتان في شجار حاد، في قسم الألعاب في نورث كارولينا وول مارت، من أجل الحصول على إحدى التذاكر في قسم الألعاب، تاركين لدى بعضهما آثار الشجار والكدمات.

وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الفتاتان، وهما تبدآن الشجار، ومن ثم تدخلان في معركة حادة تنتهي بخسارة الطرفين، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​ويظهر الفيديو هاتين المرأتين تتبادلان اللكمات بجانب مكان قطع التذاكر، ويشتد الصراع بينهما تدريجيا، ويدخل في الشجار رجل وامرأة يحاولان فك العراك وحل الخلاف بين المتشاجرتين، لتقوم إحداهما بالصراخ في وجههما والاعتداء عليهما أيضا.

ومن ثم قامت بعض النساء الموجودة في القسم بالدخول في هذه المعركة التي انتهت بسقوط إحدى المتعاركتين أرضا.

وأما بالنسبة لرجال الشرطة فقد وصولوا بعد انتهاء الشجار، وكانت المرأتين قد غادرتا القسم أيضا.