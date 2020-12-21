أحمد فؤاد سليم لمحمد رمضان: أنت زي ابني لكن اسمحلي "غشيم"... فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن محمد رمضان مثل ابنه، ولذلك عليه أن يسامحه إذا قال عنه إنه غشيم.

وفي فيديو انتشر عبر "إنستغرام" قال سليم معلقا على اتهام "رمضان" بالتطبيع: "عدم اعتذاره عن التقاط الصور مع مواطنين يهود أمر يدينه".

وعلل سليم ذلك قائلا: "بهذه الطريقة يثبت أنه ذهب بمحض إرادته وكأنه يرحب بهذه الصور التي وضعته في مأزق شديد مع الجمهور ونقابة المهن التمثيلية".

وأكد سليم ان محممد رمضان مثل ابنه قائلا: "هو زي ابني لذلك أتمنى أن يسامحني حين أصفه بأنه شخص غشيم".

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وأوضح أنه "ربما فعل كل هذا عن غير عمد، ولكنه أيضا يعاني من مشكلة ثقافية ما، تجعله لا يراجع نفسه في بعض الأخطاء التي يرتكبها".

وقال سليم: "هناك قضايا معلقة منها قضية فلسطين التي لم تُحل بعد، ولا يجب علينا نسيانها أو حتى التعامل مع الآخر وكأن الأمر منسيا حتى يتم حلها جذريا، وبعدها قد نستطيع التعايش".

وانتقد رمضان لما فعله قائلا: "كيف يتعامل بطريقة عادية في حين أن الآخر يظهر له العداء"، مؤكدا استغلاله في هذا الموقف الذي أشعلوه ضده وجعلوه يخسر جزءا كبيرا من شعبيته.

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف مؤخرا سبب تأجيل التحقيق مع رمضان خلال لقاء تلفزيوني، حيث أكد أن انتخابات مجلس النواب وانشغال المستشارين كان هو السبب.

وعن بيان النقابة وإيقافه قال إنه كان عليهم الرد على غضب الشارع المصري والعربي، وفي النهاية سيتم إعلان نتيجة التحقيق.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارا بإحالة رمضان للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة فنانين إسرائيليين، وكان من المقرر أن يتم التحقيق في الأسبوع في الأول من ديسمبر.