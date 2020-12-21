على خطى أبيها... جنا عمرو دياب تؤدي أغنية ببراعة... فيديو

نشرت جنا، ابنة المغني المصري عمرو دياب، مقطعا مصورا وهي تؤدي أغنية أجنبية حازت على إعجاب الكثيرين من المتابعين.

وظهرت جنا في المقطع الذي نشرته على حسابها في "انستغرام"، وهي تؤدي أغنية The Struggle.

وحاز المقطع إعجاب آلاف المتابعين، وعلق أحد المتابعين: "صوتك أكثر من رائع كنت أتمنى البوم مع بباكي عمرو دياب زي أغنية جميلة"؟.

وسبق وشاركت جنا والدها الغناء في أغنية "جميلة" من ألبومه الأخير "سهران".