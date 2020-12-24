كريستيانو رونالدو ينضم إلى ولي عهد دبي على جهاز الجري خلال جولة... فيديو

انضم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي للتدريب في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به.

واغتنم مهاجم يوفنتوس والبرتغال، الفرصة للذهاب إلى الصالة الرياضية لممارسة الرياضة أثناء وجوده في الإمارات العربية المتحدة رفقة الشيخ حمدان بن محمد، حيث تم تحميل مقطع قصير له وهو يركض على جهاز المشي إلى جانب الشيخ حمدان على قناة الشيخ حمدان.

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كما نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" صورة في صالة الألعاب الرياضية.

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ويعد لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق زائرًا منتظمًا لدبي، حيث قضى عيد الميلاد العام الماضي في المدينة، عندما تم تصويره أيضًا مع الشيخ حمدان.

ويتواجد رونالدو (35 عاما)، في دبي لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي يوم الأحد حيث سيكون أحد المتحدثين إلى جانب اللاعبين المشهورين الآخرين روبرت ليفاندوفسكي والمتقاعد حديثًا إيكر كاسياس.

غالبًا ما يقوم الشيخ حمدان بدعوة العديد من الرياضيين المميزين في العالم للتدريب في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به. يعتبر رونالدو زائرًا متكررًا ، في حين أن لاعب التنس رقم 1 نوفاك ديوكوفيتش ونجم MMA خبيب نورماغوميدوف قد تدربوا مؤخرًا في منشأته.