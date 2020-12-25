مجدي الهواري يحتفل بميلاد غادة عادل رغم انفصالهما... صور

فاجأ المخرج مجدي الهواري ، أمس الخميس، متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" بنشر صور له جمعته بطليقته غادة عادل، من حفل عيد ميلادها.

ونشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه في "إنستغرام" صورا له جمعته بطليقته غادة عادل، من حفل عيد ميلادها، وعلق عليها قائلا:

"كبرنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة"، مضيفا: "احترامنا للحظات الحلوة هو احترامنا لبعضنا البعض واحترامنا للجمهور".

ونال التعليق والعلاقة الجيدة بينهما على رغم انفصالهما، إعجاب جمهورهما، فجاءت أغلب التعليقات على الصور في إطار مقارنة عقدها متابعوه على "إنستغرام" بينه وبين تصرف المخرج طارق العريان.

الذي انتشرت صورة له جمعته بعارضة الأزياء نيكول سعفان، بعد ظهور أنباء أفادت بارتباطهما، ما تسبب في إزعاج أصالة، وأكدت أنها عاشت لحظات حزينة وقاسية بسبب هذه الصورة.

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يذكر أن مجدي الهواري، انفصل عن الفنانة غادة عادل، بعد فترة زواج استمرت أكثر من عشرين عاما، أنجبا خلالها خمسة أبناء.

وفي أكثر من حوار تلفزيوني لها، أكدت غادة أن علاقتها بالهواري، بعد الانفصال جيدة وهادئة، ويتعاملان كصديقين، وذلك احتراماً لمشاعر أبنائهما، ولعشرتهما الطويلة، كما أنها لم تنكر فضله في تشجيعها على دخول الوسط الفني في بداية مسيرتها.