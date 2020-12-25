انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

انطلق، اليوم الجمعة، أولى أيام تصوير مسلسل "موسى" فى سرية تامة، ومن المقرر انطلاق عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2021.

وتصوير المشاهد الأولى لمسلسل "موسى" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمنطقة دهشور، إحدى قرى محافظة الجيزة، وجمعت المشاهد بين الفنان سيد رجب، وعدد آخر من المشاركين في العمل، وفقا لموقع "النهار".

ومسلسل "موسى" أثير حوله حالة من الجدل، بسبب الفنان محمد رمضان، الذي أسندت له مهمة تجسيد بطولته، إلا أن أزمته الأخيرة واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، دفع شركة "سينرجي" المنتجة له لإعلان إيقاف تصوير العمل، احتراما لرغبة الجماهير.

وأكد هذا الأمر رمضان، من خلال منشور عبر "فيسبوك"، موضحا أن:

"مسلسل "موسى" خارج سباق الموسم الرمضاني 2021، متمنيا التوفيق لزملائه الذين سيشاركون في السباق".

وتم إيقاف رمضان عن العمل لحين صدور نتيجة التحقيق الذي خضع له أول الشهر الحالي، داخل مقر نقابة المهن التمثيلية، لكنه أدلى بتصريحات صحفية لصالح إحدى المجلات الفنية، أكد خلالها أنه سيعود لتصوير "موسى"، وأن أزمته مع النقابة قد انتهت عقب خضوعه للتحقيقات.

يبدو أن الفنان #محمد_رمضان مستمر في أداء أعماله

وهاهو مسلسل "موسى" يكمل طريقه في تكتم تامhttps://t.co/iT5ziLMe6l — مجلة الجميلة (@Aljamilamag) December 22, 2020

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "موسى" يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، هم: سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، والإخراج لمحمد سلامة.