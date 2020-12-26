سيعرض بعد يوم... الكشف عن ميزات فائقة لدى هاتف شاومي الجديد "مي 11"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، على موقع "ويبو" ميزة أخرى للهاتف الذكي "مي 11" المنتظر عرضه يوم الاثنين القادم.

وفقًا لجون، فإن الهاتف الجديد سيوفر للمستخدمين صوتًا فائق الجودة، حيث شارك المطورون من شركة Harman/Kardon في إنشاء نظام الصوت.

وتتخصص شركة Harman/Kardon الأمريكية في إنتاج إلكترونيات راديو "Hi-Fi". ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أن العديد من مستخدمي مكبرات الصوت Harman/Kardon يعتقدون أن الصوت هو فن، وأضاف أن مستخدمي "مي 11" سيتمكنون من الاستمتاع بصوت عالي الجودة.

وعلى ما يبدو فإن "مي 11" سيتفوق على الهواتف الأخرى ليس فقط من حيث إمكانيات الكاميرا بل من حيث قدراته الصوتية أيضا، ووعد جون كشف التفاصيل يوم الاثنين القادم.

كما أشارت الشركة إلى أن "مي 11" حصل على أغلى شاشة تم استخدامها على الإطلاق في هواتف شاومي الذكية. وربما تكون إحدى أغلى شاشات العرض في الصناعة.

Looks like @Apple has given birth to another trend - smartphone boxes with no chargers inside. @Xiaomi box leaks hint at charger-less Mi 11. The reasoning is the same: environmental protection https://t.co/IIpX3hWuAz — Nimish (@nimsaw) December 26, 2020

وأعلنت الشركة سابقا ان علبة الهاتف لن تحتوي على شاحن. ونقل موقع "ذي فون توكس"، أن التكلفة القصوى لـ "مي 11" ستبلغ 800 دولار.