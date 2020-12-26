راهبات يغنين "كاتيوشا" بالفرنسية لجمع المال... فيديو

وأعلنت الراهبات أنهن يفتقرن إلى الغرف المجهزة في الدير للاعتناء بالمرضى والمسنين في دير القديس يوحنا.

وأشارت إلى أن العمل على بناء الغرف لعزل المرضى والأشخاص المعرضين للخطر سيبدأ حالما يتم جمع الأموال وتجهيز الدير لهذا الغرض، ومبدئيا هناك عشر راهبات يحتجن للانتقال إلى الجزء الآخر من المبنى.

وأضاف موقع الدير أنه من المتوقع أن يبدأ البناء في مايو/أيار 2021. كما سيقوم مهندس معماري محترف بوضع الخطط الللازمة.