مغامر روسي يعبر المحيط الهادئ بمفرده للقاء عائلته وسط الجائحة

وكان بيليفين في فرنسا عند بداية الجائحة ولم يستطع العودة إلى زوجته وابنه في نيوزلندا بسبب القيود فقرر شراء يخت بطول 11 متر وأخذها في رحلة، بحسب ما نقلته راديو "نيوزلندا".

ومن الملاحظ أن الروسي كان يمارس رياضة الإبحار لمدة عشر سنوات لكنه لم يدخل البحر بمفرده قط.

#NEWZEALAND: After sailing 7000 nautical miles solo at sea, Dmitry Pelevin has finally touched down on New Zealand soil. He arrived today, Christmas Eve, to the outstretched arms of his seven-year-old son Andre. pic.twitter.com/vPFMiMv9pM — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) December 24, 2020

وانطلق بيليفين من جزيرة مارتينيك الكاريبية حتى وصل إلى بنما ثم عبر قناة لدخول المحيط الهادئ والإبحار إلى أوكلاند في نيوزيلندا. وأبحر المغامر لمدة ستة أشهر، قطع خلالها 13 ألف كيلومتر.

وقال الرجل إنه اعتزم الوصول إلى نيوزيلندا في أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال بعيد ميلاد ابنه. ولكن، تعرض لبعض الصعوبات خلال رحلته.

وأوضح، "لا يحالفني الحظ أبدا بالطقس، فقد بدأ موسم الأعاصير. وتعطل محرك اليخت بعد أن غادرت بنما، وأبحرت إلى تاهيتي بدونه. ثم انقطع الشراع الرئيسي، وكان عليّ أن أبحر بشراع واحد فقط".