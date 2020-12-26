مي العيدان توجه نصيحة للجمع بين أصالة والعريان... صور

تفاعل الفنانون بشكل واسع مع الصورة التي نشرتها النجمة السورية، أصالة نصري، والتي جمعت زوجها السابق، طارق العريان، بصديقته الجديدة.

وعلقت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في سلسلة منشورات لها على "إنستغرام"، على الصورة التي نشرتها أصالة، مؤكدة دعمها لها ولقصة الحب التي جمعتها لسنوات.

وقالت العيدان في منشور لها أرفقته مع الصورة، باللغة العامية المحكية: "أصالة تعلق على صورة طليقها طارق العريان مع حبيبته الجديدة إنها أقسى صورة مرقت عليها".

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وبادرت الإعلامية الخليجية بأخذ دور الوساطة ووجهت نصيحة لأصالة من شأنها أن تجمع بينها وبين العريان، وقالت: "يا أختي للحين تحبينه وتبينه ارفعي عليه التلفون (هاتفيه) وتفاهمي معاه ورجعوا لبعض وأولادكم يستاهلون.. الحب الحقيقي أغلى وايد من التكبر على من نحب"، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة.

لكن الإعلامية الخليجية، التي أثارت الجدل في أكثر من مناسبة بسبب تغريداتها، ناقضت منشورها السابق واعترفت بجمال صديقة العريان الجديدة، وقالت: "الصراحة له حق يفضلها على أصالة.. الصراحة البنت حلوة تستاهل.. ذوقك صار أحلى طارق العريان تتهنى".

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وتسببت الصورة التي نشرتها الفنانة السورية، أصالة نصري، لزوجها السابق مع صديقته الجديدة، بردود أفعال واسعة في الوسط الفني العربي وتباينت حولها الآراء، وردت الزوجة الأولى لطارق العريان على المنشور مؤكدة أن زوجها السابق، كان سندا وداعما لها بعد طلاقها، وأنه رجل جيد، مذكرة أصالة بمشاعرها عندما كانت في نفس موقفها.