السلطات الصينية تفجر جسر عبور سيارات... فيديو

فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ، لكونه غير صالح للاستخدام.

ونشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وكيف تنتشر أجزاء من الجسر المنفجر في اتجاهات مختلفة وتسقط في النهر.

— China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2020

واستغرق تدمير المعبر عشر ثوان. بعد ذلك، تم عرض جسر جديد على الجمهور. تم بناؤه في مكان قريب، وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.