وزارة الإعلام السورية: فيلم "لآخر العمر" ملحمة درامية تجسد الانتصار... فيديو

أطلقت وزارة الإعلام السورية عرضا خاصا للفيلم السينمائي الطويل "لآخر العمر" في دار الأسد للثقافة والفنون والذي يسلط الضوء على بطولات الجيش العربي السوري وما تعرض له الإعلاميون السوريون خلال توثيقهم لبطولات الجيش وتعرية إجرام الإرهاب .

وحضر العرض الخاص رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، وعضو القيادة المركزية للحزب، مهدي دخل الله، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ومديرو المؤسسات الإعلامية وحشد من الإعلاميين والفنانين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي كلمة له قال وزير الإعلام عماد سارة أن:

" الفيلم يجسد بطولات الجيش العربي السوري إضافة إلى تضحيات شهداء وجرحى الإعلام الوطني السوري خلال سنوات الحرب على سورية والذين بلغ عددهم أربعين شهيدا وستين جريحا".

والفيلم من تأليف سامر محمد إسماعيل وإخراج باسل الخطيب وإنتاج مديرية الإنتاج التلفزيوني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمشاركة نخبة من الممثلين السوريين.