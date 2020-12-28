تركي آل الشيخ يعلن الحصول على حق البث الحصري لأحد أشهر أعمال عادل إمام

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، حصوله على حق بث أحد أبرز أعمال الفنان المصري عادل إمام، بشكل حصري.

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وقال آل الشيخ في تغريدة له: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبا على منصة (شاهد في آي بي) لأول مرة في التاريخ".

يسعدنا ان نعلن لكم انه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل امام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريباً على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. ادعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. انا اول واحد باشترك 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/zbRntZjXdq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 28, 2020

وضمن رئيس هيئة الترفيه في السعودية بتغريدته مقاطع من المسرحية التي تعد أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، كما ألحقها بصورة تجمعه مع الفنان المصري عادل إمام.

كان أول عرض مسرحي لـ"بودي جارد" في عام 1999 واستمر عرضها حتى عام 2010، وشارك في بطولتها الفنان الراحل عزت أبو عوف وشيرين سيف النصر، وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، بحسب موقع "مصراوي".