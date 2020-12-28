طبيب: ارتفاع الكولسترول سبب أغلب حالات الوفاة المفاجئة... فيديو

وقال استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور رائد الدهش، خلال حلقة على قناة "السعودية" إن: هذه الوفيات تكون في سن الثلاثين والأربعين والخمسين.

وأشار الدهش إلى أن توقيف علاج الكولسترول من الأخطاء الشائعة حتى عند الأطباء، موضحا أن هذا النوع من الأدوية، ينبغي أن يستمر عليها المريض طوال حياته.

ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية المراجعة المتواصلة والدورية للطبيب من أجل التعرف على الأعراض الجانبية لتلك الأدوية ومنفعتها.

ودعا الدهش الذي يتولى رئاسة مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني إلى إدراج فحص الكولسترول ضمن فحوص ما قبل الزواج.

وأشار الطبيب السعودي إلى أن زواج الأقارب قد يكون من أسباب انتشار الكولسترول الوراثي.

وقال إن مصابي الكولسترول الوراثي يتم علاجهم بالحبوب والإبر؛ لضبط معدلاته.

وبين الدهش أن هناك أدوية للكولسترول ظهرت على شكل حقن تعطى للمريض مرة كل أسبوعين.