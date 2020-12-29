فنانة مصرية تصف عادل إمام بلفظ خارج على الهواء... والمذيعة تقاطعها

قالت الفنانة المصرية حنان يوسف، إن "وقوفها أمام الفنان عادل أمام يعد فارقًا مهمًا في حياتها المهنية"، مؤكدة أنها تحبه وتعتبره من الشخصيات الفنية المؤثرة في حياتها.

وأوضحت حنان يوسف، في لقاء مع برنامج "المساء مع قصواء" على قناة Ten، أنها كانت متخوفة من هذه التجربة، خاصة أنها كانت تظن عادل إمام "غتت" بحسب وصفها، فيما قاطعت المذيعة قصواء الخوالي، الفنانة حنان يوسف مؤكدة أنها تتحفظ على هذا الوصف.

واستدركت موضحة أنها كانت تظنه شديدا في كواليس أعماله ولكنها وجدته عكس ذلك تماما، مضيفة أن "عادل إمام كان حريصا على نشر أجواء البهجة والمرح في الكواليس، وأنها لا تعلم من رشحها للعمل معه ولكنه كان مرحبا بها، وبعد أدائها لأحد المشاهد، أخبرها أنه كان أداء جيدا وأعجبه.

وكانت حنان يوسف قد شاركت في بطولة مسلسل "عفاريت عدلي علام" للزعيم عادل إمام الذي عرض في رمضان 2017، وهو من بطولة هالة صدقي، وغادة عادل، ومي عمر، وكمال أبو ريه، وشريف حلمي، حنان يوسف، مصطفى هريدي، أحمد حلاوة، ولطفي لبيب، وعزت أبو عوف ومحمد ريحان، وبمشاركة عبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.