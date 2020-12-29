الفريدة من بني جنسها... نفوق "مانوكورا" النادرة.. صور وفيديو

أعلنت مؤسسات حماية الحيوان في نيوزلندا نفوق حيوان نادر جدا وفريد من بني جنسه، أطلق عليه لقب "مانوكورا" ألهم الكثيرين حول العالم.

وحازت الطائر الصغير والفريد، وهوي أنثى طائر كيوي نادر، على شهرة واسعة بسبب لونها الأبيض المميز وريشها الجميل.

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وألهمت الطائر الصغير الكثير من صناع الألعاب حول العالم ومؤسسات إنتاج أفلام الكرتون وكتبات الأطفال، حيث بيعت الألعاب التي تشبهها في جميع أنحاء العالم.

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وبحسب "سي إن إن" ولدت الطائر "مانوكورا" في عام 2011، بلون أبيض غير مألوف من أنثى طائر الكيوي من نوع "نورث آيلاند براون".

واكتسبت شهرة واسعة جدا في مركز الحياة البرية في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا "بوكاها ماونت بروس".

ونعت صفحة الفيسبوك المخصصة "مانوكورا" للطائر الصغير: "ببالغ الحزن نعلن فقدان صديقتنا العزيزة مانوكورا".