قصة "نفق الحب" الذي بناه الحبيب وهدمه الزوج.. صورة

بنى عامل بناء متزوج من المكسيك نفقًا تحت الأرض بين منزله ومنزل حبيبته حتى يتمكنوا من القيام بشؤون سرية.

قام عامل البناء، الذي ورد اسمه في وسائل الإعلام المحلية فقط باسم ألبرتو، ببناء ممر سمح له بزيارة امرأة تدعى باميلا في منزلها في حي تيخوانا بينما كان زوجها في وظيفته الأمنية.

Mexican man’s Tunnel of Love busted https://t.co/cCzYW28U9r pic.twitter.com/JE1IpMKCj7 — 24 News HD (@24NewsHD) December 31, 2020

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، تمكن الزوجان من الإفلات من هذه القضية، حتى وصل الزوج خورخي ذات يوم إلى المنزل من العمل في وقت أبكر من المعتاد وألقى القبض عليهما متلبسين.

فحص خورخي في البداية تحت سرير غرفة نومه ولم يجد ألبرتو، ثم رصده مختبئًا خلف أريكة قبل أن يختفي.

ثم اكتشف الزوج المخادع حفرة بالقرب من الأريكة أدت إلى نفق أسفل منزله.

نزل خورخي إلى الممر وتبعه طوال الطريق إلى منزل ألبرتو.

لم تذكر وسائل الإعلام المحلية طول النفق، لكن يبدو أن صور المدخل تظهر أن عامل البناء قام بعمل احترافي.

وبحسب ما ورد، ناشد ألبرتو خورخي بالمغادرة لأنه كان يحاول إخفاء العلاقة عن زوجته التي كانت نائمة في ذلك الوقت.

ومع ذلك، نشر خورخي الغاضب الأخبار حول علاقة زوجاتهم، ودخل الرجال في معركة بالأيدي.

قام رجال الشرطة الذين ردوا على المشاجرة بأخذ ألبرتو بعيدًا لمنع المواجهة من التصعيد أكثر.