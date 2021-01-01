نقل شفرة توربينات رياح بطول 67 مترا من مكانها... فيديو

نشرت شركة النقل في لوكسمبورغ "P. Adams Schwertransporte"، والمتخصصة في نقل البضائع الثقيلة في أوروبا، على صفحتها على موقع "لينكد إن" صورة لشاحنة تحمل شفرة توربينات الرياح بطول 67 مترًا.

كتبت الشركة: "لقد أنهينا العام بسلسلة من الصور الفوتوغرافية لشفرة توربينات رياح بطول 67 مترًا يتم نقلها على طول طريق صعب".

في التعليقات، اندهش بعض المستخدمين مما رأوه وشاركوا مقاطع فيديو لعمليات النقل المماثلة.

Transporting the blades of a giant wind turbine in Luxembourg.



Photo: P. Adams Schwertransporte (the trucking company). pic.twitter.com/zXkzxiHmcX — maya (@mayavada) December 31, 2020

​بينما يحاول آخرون إثبات أن الصور مزيفة. ومع ذلك، فإن نقل شفرة بطول 67 مترًا بعيدًا عن أن يكون رقماً قياسياً. في عام 2016، تم نقل شفرة 88.4 مترًا في الدنمارك بعد تسعة أشهر من التخطيط للطريق.