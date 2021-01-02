أصيبت بـ"نوبات قلبية"... مجزرة بحق طيور روما سببتها الألعاب النارية.. صور وفيديو

عثر المواطنون الإيطاليون على مئات الطيور النافقة التي ماتت متأثرة بالخوف والهلع الناتجين عن كثافة الألعاب النارية التي أطلقت بمناسبة أعياد رأس السنة.

وقال المختصون إن الطيور النافقة التي عثر عليها في إيطاليا أصيبت بنوبات قلبية بسبب الألعاب النارية التي أطلقت في مدينة روما، حيث تعيش الكثير من الطيور بين أبنية المدينة وأشجارها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تسجيل العثور على المئات من الطيور النافقة في شوارع المدينة في أكثر من موقع وسط ذهول وصدمة المواطنين.

وصور المواطنون الكثير من المشاهد التي وثقت المأساة التي تعرضت لها هذه الحيوانات الصغيرة، حيث عثر على المئات من الطيور النافقة في شوارع المدينة بعد يوم من الاحتفالات.

وتقول جماعات حقوق الحيوان إن المأساة نجمت عن الألعاب النارية التي انطلقت عشية رأس السنة الجديدة والتي أخافتهم حتى الموت.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي صورها شاهد مصدوم من هول "المجزرة"، سُمع الشخص وهو يقول: "هذا هو الجانب المقرف من الطبيعة البشرية.. الألعاب النارية قتلت مئات الطيور.. لا أصدق. انظروا كم هناك".

Hundreds of birds die in Rome from the scary sound of Christmas fireworks pic.twitter.com/RutPlp3qGD — Dariush Arai (@dariusharai) January 2, 2021

وقالت المواطنة لوريدانا ديجليو: "كانت الطيور تطير معا بهلع وخوف وترتطم ببعضها أو بالنوافذ أو بخطوط الكهرباء... بالإضافة إلى ذلك، دعونا لا ننسى أنهم قد يموتون أيضًا من النوبات القلبية".