إليسا تدعو للرد على الحرس الثوري الإيراني بشأن صواريخ لبنان وغزة

شنت الفنانة اللبنانية، إليسا، هجوما لاذعا على الحرس الثوري الإيراني بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أن "كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني، وأنها الخط الأمامي الإيراني لمواجهة إسرائيل".

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "الحرس الثوري الإيراني يقول إن صواريخ لبنان وغزة هي من دعمها وخطها الأمامي لمواجهة إسرائيل".

وطالبت الفنانة اللبنانية بالرد على تصريحات الحرس الثوري الإيراني قائلة: "أين رئيس الجمهورية من هذا الكلام، أين الدولة كلها من هذا الكلام، نحن ما شأننا بكم. الذي هو قوي إلى هذا الحد يروح يحارب من عنده، ما هذا الفجور وما هذه الوقاحة وماذا عن كون المسؤولين بلا شرف وبلا كرامة".

الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة اسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن . اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي

شو هل الفجور و شو هل الوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة — Elissa (@elissakh) January 2, 2021

وكان ​قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زاده، قال أمس السبت أن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرئيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.

وقال حاجي زاده، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم": "لا فرق لدينا في أي حرب محتملة بين القواعد الأمريكية، والدول المحتضنة لها"، مضيفا أن "إيران ستقدم الدعم لمن يواجه إسرائيل بالمنطقة، ويشمل هذا الدعم الصاروخي".

وأضاف أن "كل ما تراه من القوة الصاروخية في غزة ولبنان يتم بدعم من إيران.. وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة".

وتابع أن "هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض".