آبل تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي

اجتاز نموذجان أوليان من أجهزة آيفون القابلة للطي الاختبارات التي تهدف للتأكد من متانة الجهاز.

وذكر موقع " macrumors"، أنه تم الانتهاء من اختبارات نظام المفصل القابل للطي المصمم من شركة آبل لجهازي آيفون مختلفين في مصنع فوكسكون في الصين.

وأشار إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الأول الذي يخضع للاختبار هو نموذج مزدوج الشاشة، مثل Galaxy Fold.

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون هذا النموذج الأولي نفسه للشاشة المزدوجة الذي ظهرت بشأنه شائعات في شهر يونيو 2020.

​وأشارت الشائعات الصادرة في ذلك الوقت أن هذا النموذج يستخدم شاشتين منفصلتين لكن متصلتين بواسطة مفصل.

وادعت التسريبات أن هذه الشاشات تبدو متصلة وسلسة إلى حد ما.

ويتردد أن هاتف آيفون القابل للطي الثاني الذي يخضع للاختبار هو هاتف ذو شكل صدفي قابل للطي، مثل Galaxy Z Flip.

يذكر أيضا أن شركة آبل قد حصلت على براءة اختراع لجهاز يتضمن شاشتين منفصلتين يمكن جمعهما معا لإنشاء جهاز واحد قابل للطي بمفصل.