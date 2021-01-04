تحتضن القمة الخليجية... معلومات لا تعرفها عن قاعة "مرايا" السعودية... فيديو

تنطلق غدا الثلاثاء القمة الخليجية الـ 41 في قاعة "مرايا" بمدينة العلا شمال غربي السعودية، والتي يؤمل أن تقود إلى مصالحة خليجية.

وفي مارس/آذار 2020، دخلت قاعة "مرايا" موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى يحتوي على واجهات زجاجية في العالم، إذ تكتسي واجهتها بالمرايا العملاقة.

وتتسع القاعة لنحو 500 شخص، وهي مزودة بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، وتتخذ شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وتبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وتقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية.

وتنطلق غدا الثلاثاء، القمة الخليجية في نسختها الـ 41 بقاعة "مرايا" بمدينة العلا السعودية، وسط حديث عن حل مرتقب للازمة الخليجية المستمرة منذ نحو 4 أعوام.

وكان أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، قد أعلن في وقت سابق، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وأعلنت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.