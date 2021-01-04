حلم قد يصبح حقيقة... الشباب يدوم وتنتهي الشيخوخة

يعتقد العالم البريطاني أندرو ستيل أن البشرية ليست بعيدة عن اكتشاف الأدوية التي يمكن أن تضاعف متوسط العمر المتوقع.

قد يصبح إبطاء عملية الشيخوخة بشكل كبير حقيقة واقعة. تحدث عالم الأحياء عن هذا في كتابه "دائم الشباب: العلم الجديد للشيخوخة دون الشيخوخة".

وأكد العالم أنه لا يتوقع أن يبدأ المتقاعدون في الظهور كمراهقين. بدلاً من ذلك، سيتم اكتشاف دواء يمكنه تحديد الأسباب الجذرية للخلل الوظيفي مع تقدم الأشخاص في السن، مما يمنع المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها معظمنا مع تقدمنا ​​في العمر. من بينها آلام المفاصل والتهاب المفاصل ومشاكل الورك وهشاشة العظام وما إلى ذلك.

قال العالم بحسب صحيفة "غارديان": "يمكننا التوصل إلى علاجات تبطئ عملية الشيخوخة بأكملها، وتأجيل المرض إلى المستقبل".

يعتقد ستيل أن هذا قد يحدث في المستقبل غير البعيد.

قال ستيل: "أعتقد أنه سيكون لدينا دواء يبطئ الشيخوخة في السنوات العشر القادمة".

وتجري حاليًا تجارب بشرية لا نهاية لها في جميع أنحاء العالم، ويعمل العلماء بجد لتطوير هذا الدواء.

وأضاف الخبير أنه من المستبعد جدًا أن يؤدي اكتشاف عقاقير جديدة خلال العقد القادم إلى إطالة عمر الإنسان لمدة قرن. ومع ذلك، فإن البشرية بالفعل في طريقها إلى هذا.

"أشخاص يبلغون من العمر 150 عامًا يتجولون ويظهرون وكأنهم يبلغون من العمر 20 عامًا". قال العالم، ونوه إلى أن "الأمر يبدو مخيفًا بعض الشيء".

خلص ستيل إلى أنه سيكون من المذهل رؤية المسنين يتجولون بصحة جيدة، دون أي نوع من أمراض القلب أو التهاب المفاصل أو السرطان. يتعلق الأمر بفوائد الصحة ونمط الحياة.