فنانة تكشف بكاء أحمد زكي الشديد بسبب عادل إمام... فيديو

وقالت الممثلة، فردوس عبد الحميد، أثناء استضافتها أمس الخميس في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن تي في" المصرية، إنها كانت مرشحة وأحمد زكي للعب دور البطولة في فيلم "حب في الزنزانة"، من إنتاج عام 1983، ومن إخراج زوجها محمد فاضل.

وتابعت أنه بعد تعاقدها على الفيلم، فوجئت في الصحف بأنه سيبدأ تصوير العمل الفني، ولكن بعد أن تم إسناد البطولة لكلا من عادل إمام والفنانة الراحلة سعاد حسني

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أن الخبر أصاب أحمد زكي بأزمة نفسية، وجلس يبكي بشدة، بسبب أن الفيلم كان من نصيب عادل إمام في النهاية.

وأكدت في اللقاء التلفزيوني أنها في المقابل لم تحزن وإنما ضحكت، وقالت لنفسها إن الأمر سيكون موضوعيا أكثر بإسناد الدور لسعاد حسني.

ولفتت فردودس عبد الحميد إلى أن استقرار محمد فاضل على سعاد حسني للعب بطولة فيلمه "حب في الزنزانة" كان قبل زواجها منه.

ولم يجتمع أحمد زكي بعادل إمام فنيا سوى في المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين" في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، التي شهدت انطلاق نجوميتهما بجوار سعيد صالح ويونس شلبي وهادي الجيار.

توفي أحمد زكي في 27 مارس/ آذار 2005، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركا وراءه رصيدا فنيا يزخر بالعديد من الأفلام المهمة، منها على سبيل المثال ودون الحصر "البيه البواب" و"ناصر 56" و"أيام السادات" و"الليلة الموعودة" و"ضد الحكومة" و"زوجة رجل مهم".