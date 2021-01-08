مغني الراب الأمريكي دكتور دري يتحدث لأول مرة بعد دخوله المستشفى

علق مغني الراب الشهير ومنتج الأغاني، دكتور دري، لأول مرة بعد نقله للمستشفى، حيث يتلقى الرعاية من فريقه الطبي.

وكتب دري عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مطمئنا كافة جمهوره ومحبيه: "شكرا لعائلتي وأصدقائي ومعجبي لاهتمامهم وتمنياتهم الطيبة. أنا بخير وأتلقى رعاية ممتازة من فريقي الطبي".

وتابع: "سأخرج قريبا من المستشفى وأعود إلى المنزل. تحياتي للفريق الطبي العظيم في سيدارز".

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وكان موقع "تي إم زد" الأمريكي ذكر في وقت سابق أن دكتور دري أصيب بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ يوم الاثنين، ونقلته سيارة إسعاف بسرعة إلى مركز "سيدارز سايناي" الطبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن حالة قطب الموسيقى البالغ من العمر 55 عاما مستقرة، وإنه في حالة ذهنية جيدة، لكن الأطباء لا يعلمون سبب النزيف وإنهم يجرون بعض الفحوص.

يشار إلى أن من أبرز إنجازات دكتور دري في عالم الموسيقى ابتكاره سماعات "بيتس"، التي تعد من أعلى السماعات جودة في العالم من حيث نقاء الصوت، والتي حقق من وراءها مبيعات بملايين الدولارات.