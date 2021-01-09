متجر "آبل" للتطبيقات يحقق مبيعات بقيمة 64 مليار دولار في 2020

اجتازت شركة "آبل" الأمريكية مبيعاتها المقدرة من متجرها للتطبيقات في العام الماضي 2020 بنسبة 28%.

وحقق "آب ستور" إيرادات بقيمة 64 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على النسبة المقدرة وهي 50 مليار دولار التي حققتها في عام 2019، بحسب تحليل شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ويرجح موقع "ذا فيرج" المعني بأخبار التكنولوجيا أن تلك الزيادة الكبيرة في المبيعات تعود إلى جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي شجعت الناس على لشراء العديد من الألعاب وتطبيقات الألعاب البدنية، بالتزامن مع طول فترة بقائهم في المنزل وخضوعهم للحجر الصحي.

ويشير الموقع إلى أن متجر تطبيقات "آبل" هو أكثر فئات الشركة الأمريكية نموا، وتحصل منه على نسبة 30% من معظم الأرباح التي يجنيها.

وخففت شركة "آبل" قبضتها حاليا على مطوري التطبيقات المطروحة في متجرها، إذ تقتطع منهم 15% من أرباحهم، والذي يجني كل منهم مليون دولار في العام الواحد.